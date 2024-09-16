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Количество пострадавших в челябинской школе № 68 увеличилось до четырех

Евгения Майорова заявила, что в челябинской школе № 68 пострадали четверо.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших при нападении в челябинской школе № 68 увеличилось до четырех. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова. Известно, что все дети получают помощь.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали. Нападавшего школьника задержали, он учится в седьмом классе. Утром 16 сентября мальчик пронес с собой молоток и нож. А затем напал на детей.

Все это случилось в филиале школы № 68 на улице Барбюса. Здесь учатся дети коррекционных классов. На месте работают следователи и полиция.