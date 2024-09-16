В Сочи мужчина утонул на глазах у отдыхающих во время шторма

Очередная трагедия произошла 15 сентября на пляже «Депо» в Адлерском районе Сочи. По информации очевидцев, мужчина решился купаться, несмотря на предупреждения о шторме, но начал тонуть. Люди, находившиеся на пляже, вытащили его из воды и пытались оказать первую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Приехавшие медики скорой помощи лишь констатировали смерть.



В комментариях пользователи соцсетей отметили, что на пляже отсутствуют спасатели, а местный медпункт, по их словам, не оснащен необходимым оборудованием для оказания помощи отдыхающим.



При этом стоит отметить, что несмотря на предупреждения синоптиков об ухудшении погодных условий, туристы продолжают игнорировать рекомендации избегать купания во время шторма, что приводит к трагедиям.



Причины и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются правоохранительными органами.