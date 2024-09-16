На международной арене мало кто верит в «коварство» Москвы и «невинность» Киева после таких кровавых провокаций, как Буча, вокзал в Краматорске и больница «Охматдет», добавили в СВР. Как подчеркнули в ведомстве, развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках.