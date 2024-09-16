Копия Спасской проезжей башни Илимского острога сгорела в Иркутской области

В Железногорск-Илимске начался пожар на территории стройки копии Спасской проезжей башни «Илимского острога». Звонок в МЧС от очевидцев поступил в 22:15 15 сентября.
— Пламя разгорелось в строящемся здании. На момент прибытия первого подразделения деревянное строение было полностью охвачено огнем. Пришлось привлечь к тушению шесть человек и две автоцистерны, — рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
Огонь полностью потушили в 3:35 ночи16 августа. Так как здание было строящимся, то на его территории людей не было. Никто не пострадал. Специалисты назвали предварительную причину пожара. Думают, что это поджог.
Спасская башня Илимского острога — архитектурный памятник деревянного зодчества. Туристы и жители Приангарья еще даже не успели посетить данное место. Копию строили с 2022 года, работы уже подходили к завершению.