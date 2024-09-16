В Свердловской области фельдшер застрелил соседа из-за громкой музыки

В свердловском городе Нижние Серги 14 сентября пьяный мужчина напал на фельдшера в его доме на улице Отдыха. Ранее медик сделал соседу замечание из-за громкой музыки. Когда между мужчинами завязалась ссора, фельдшер, защищая свою семью от пьяного дебошира, выстрелил ему в ногу из ружья. По имеющимся данным, фельдшер и его супруга, которая тоже работает в скорой помощи, пытались спасти буйного соседа, но он скончался от обильной кровопотери.