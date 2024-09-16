Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области фельдшер застрелил соседа из-за громкой музыки

Медику предъявили обвигнение в убийстве и отправили домашний арест.

В свердловском городе Нижние Серги 14 сентября пьяный мужчина напал на фельдшера в его доме на улице Отдыха. Ранее медик сделал соседу замечание из-за громкой музыки. Когда между мужчинами завязалась ссора, фельдшер, защищая свою семью от пьяного дебошира, выстрелил ему в ногу из ружья. По имеющимся данным, фельдшер и его супруга, которая тоже работает в скорой помощи, пытались спасти буйного соседа, но он скончался от обильной кровопотери.

Фельдшеру уже предъявлено обвинение в убийстве.

Нижнесергинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 ноября 2024 года, сообщил в Свердловском областном суде.