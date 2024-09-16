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В центре Кельна прогремел взрыв

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В понедельник утром в центре немецкого Кельна произошел взрыв, полиция проводит операцию, сообщает газета Bild.

Источник: Reuters

«На улице Гогенцоллернринг в понедельник утром был взрыв», — пишет издание.

Согласно сообщению правоохранителей в соцсети X, в данный момент в этом районе «проводится крупная полицейская операция».