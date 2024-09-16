В аварии на омской трассе пострадала двухлетняя девочка

В воскресенье, 15 сентября, около 20:45 в Одесском районе произошла авария. Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, 21-летняя девушка, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2106, ехала по автодороге Одесское — Ганновка. В районе 10-го километра её машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадали девушка-водитель и её 2-летняя пассажирка. Им понадобилась медицинская помощь.
Позже выяснилось, что омичка не имела водительских прав. По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.