В аварии на омской трассе пострадала двухлетняя девочка

В воскресенье, 15 сентября, около 20:45 в Одесском районе произошла авария. Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, 21-летняя девушка, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2106, ехала по автодороге Одесское — Ганновка. В районе 10-го километра её машина съехала в кювет и опрокинулась.