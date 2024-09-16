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Опубликовано видео крупного пожара на Городецком полигоне ТБО

Прокуратура Нижегородской области опубликовала видео крупного пожара на полигоне ТБО в Городецком округе.

На месте задействованы все экстренные службы.

На месте продолжают работать специалисты МЧС и тушить огонь, вспыхнувший на свалке.

Нижегородкая прокуратура выясняет причины возникновения пожара.

Напомним, что крупный пожар на Городецком полигоне ТБО вблизи деревни Скородум вспыхнул днем 15 сентября. Пламя охватило около 8 тысяч квадратных метров, а столб дыма был виден даже из Нижнего Новгорода. Позже площадь возгорания увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.

Специалисты Управления Роспотребнадзора также намерены провести исследование атмосферного воздуха в районе жилой застройки. Жильцам близлежащих поселений дали рекомендации из-за повления запаха гари.

МЧС