Опубликовано видео крупного пожара на Городецком полигоне ТБО

Напомним, что крупный пожар на Городецком полигоне ТБО вблизи деревни Скородум вспыхнул днем 15 сентября. Пламя охватило около 8 тысяч квадратных метров, а столб дыма был виден даже из Нижнего Новгорода. Позже площадь возгорания увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.