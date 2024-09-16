Опубликовано видео крупного пожара на Городецком полигоне ТБО

На месте задействованы все экстренные службы.
На месте продолжают работать специалисты МЧС и тушить огонь, вспыхнувший на свалке.
Нижегородкая прокуратура выясняет причины возникновения пожара.
Напомним, что крупный пожар на Городецком полигоне ТБО вблизи деревни Скородум вспыхнул днем 15 сентября. Пламя охватило около 8 тысяч квадратных метров, а столб дыма был виден даже из Нижнего Новгорода. Позже площадь возгорания увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.
Специалисты Управления Роспотребнадзора также намерены провести исследование атмосферного воздуха в районе жилой застройки. Жильцам близлежащих поселений дали рекомендации из-за повления запаха гари.