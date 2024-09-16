Руководителя наркоцентра «Расцвет» во Владивостоке приговорили к 12,5 годам строгого режима

С февраля 2017 года по июль 2019 года фигуранты предлагали псевдолечебные услуги пострадавшим за оплату 25−30 тысяч рублей в месяц. После обращений родственников они похитили 15 человек, перевезя их в помещения в городах Владивосток и Находка, где удерживали их, применяя методы, не имеющие никакого отношения к медицине. Еще 21 человек, трое из которых были несовершеннолетними, пришли в центр добровольно, однако вскоре оказались там против своей воли. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, попытались сбежать и получили серьезные травмы при падении с высоты.