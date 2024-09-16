Руководителя наркоцентра «Расцвет» во Владивостоке приговорили к 12,5 годам строгого режима

В Приморье пятеро местных жителей осуждены за похищение и незаконное удержание более 30 человек, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, под предлогом их лечения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. На основании доказательств, представленных прокурором Советского района Владивостока, был вынесен обвинительный приговор. В зависимости от участия в преступной деятельности, пять приморцев были признаны виновными по пунктам «а, ж, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору в корыстных целях) и по шести эпизодам части 2 и 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное группой лиц с применением насилия, повлекшее за собой смерть или тяжкие последствия).
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что один из осужденных в феврале 2017 года организовал работу автономной некоммерческой организации «Расцвет», которая маскировалась под центр социальной реабилитации для людей, страдающих от зависимостей. В качестве работников он привлек четырех бывших реабилитантов, ставших соучастниками его преступной деятельности.
С февраля 2017 года по июль 2019 года фигуранты предлагали псевдолечебные услуги пострадавшим за оплату 25−30 тысяч рублей в месяц. После обращений родственников они похитили 15 человек, перевезя их в помещения в городах Владивосток и Находка, где удерживали их, применяя методы, не имеющие никакого отношения к медицине. Еще 21 человек, трое из которых были несовершеннолетними, пришли в центр добровольно, однако вскоре оказались там против своей воли. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, попытались сбежать и получили серьезные травмы при падении с высоты.
В одном случае, пытаясь оказать сопротивление, один из удерживаемых столкнулся с насилием — его связывая и закрывая рот самодельным кляпом, фигуранты не предоставили необходимой медицинской помощи, в результате чего мужчина скончался от сердечной недостаточности.
Осужденные не имели медицинского образования или лицензий на ведение медицинской деятельности и использовали неверные «методы реабилитации», включая принуждение к выполнению абсурдных заданий, коллективное наказание и полный запрет на общение с внешним миром.
Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю прекратили незаконные действия осужденных в июле 2019 года. Суд признал троих мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Двое других фигурантов получили условные сроки на 6,5 и 7 лет с испытательным сроком 4,5 года.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с одного из осужденных.