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Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе

Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения школьника на учеников.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Сегодня в утреннее время учащийся коррекционной школы Челябинска совершил нападение на одноклассников с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима».

говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.

Прокуратура