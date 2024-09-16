Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«Сегодня в утреннее время учащийся коррекционной школы Челябинска совершил нападение на одноклассников с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима».
Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.