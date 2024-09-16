Пять рыбаков утонули в Омской области с начала года

Омичам настоятельно рекомендуют не выходить на водоемы при сильном ветре, не управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать в закоряженные места на резиновой лодке. Обязательно иметь при себе спасательный жилет и проверять лодку перед спуском на воду.