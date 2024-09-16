Пять рыбаков утонули в Омской области с начала года

С начала этого года в водоемах Омской области утонули пять рыбаков, сообщили в региональном МЧС.
Причиной смерти людей стало несоблюдение правил безопасности во время рыбалки. В ведомстве выделили основную причину — отсутствие спасательного жилета.
Омичам настоятельно рекомендуют не выходить на водоемы при сильном ветре, не управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать в закоряженные места на резиновой лодке. Обязательно иметь при себе спасательный жилет и проверять лодку перед спуском на воду.
В ведомстве также напомнили, что навигация для маломерных судов продлится до 31 октября.