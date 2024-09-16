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Пять рыбаков утонули в Омской области с начала года

В большинстве случаев это произошло из-за отсутствия спасательного жилета.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года в водоемах Омской области утонули пять рыбаков, сообщили в региональном МЧС.

Причиной смерти людей стало несоблюдение правил безопасности во время рыбалки. В ведомстве выделили основную причину — отсутствие спасательного жилета.

Омичам настоятельно рекомендуют не выходить на водоемы при сильном ветре, не управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать в закоряженные места на резиновой лодке. Обязательно иметь при себе спасательный жилет и проверять лодку перед спуском на воду.

В ведомстве также напомнили, что навигация для маломерных судов продлится до 31 октября.