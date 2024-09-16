Подлетел над машиной. В Бурятии водитель «BMW» сбил на «зебре» 17-летнего студента на электросамокате

На кадрах видно, как молодой человек ступил на «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Водители по правой полосе остановились, вторая была свободна. Пройдя с самокатом в руках половину пешеходного перехода, юноша решил доехать на нем до конца пути и в этот момент на скорости его сбило немецкое авто.