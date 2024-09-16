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Подлетел над машиной. В Бурятии водитель «BMW» сбил на «зебре» 17-летнего студента на электросамокате

17-летнего студента сбили на пешеходном переходе в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло в столице Бурятии Улан-Удэ в субботу вечером. 17-летнего юношу сбили прямо на пешеходном переходе. Событие потрясло социальные сети, ведь появилась запись с камер видеонаблюдения.

— 14 сентября в 20:25 24-летний водитель «БМВ» следуя по улице Терешковой на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего студента, — сообщили в ГУ МВД Бурятии.

На кадрах видно, как молодой человек ступил на «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Водители по правой полосе остановились, вторая была свободна. Пройдя с самокатом в руках половину пешеходного перехода, юноша решил доехать на нем до конца пути и в этот момент на скорости его сбило немецкое авто.

— В результате ДТП 17-летний студент был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МВД республики.

От удара молодой человек подлетел над машиной вместе с самокатом и приземлился уже не в поле зрения камеры. После этого на светофоре загорелся разрешающий сигнал светофора. В каком состоянии студен, пока неизвестно.