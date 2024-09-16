В Красноярске безбилетник избил водителя автобуса до сотрясения мозга

Инцидент произошел еще 18 августа на конечной остановке автобуса № 95 «ул. Даурская». Кондуктор попросила мужчин, сидевших на заднем сидении, оплатить проезд. Они притворились, что спят и никак не отреагировали. Женщина рассказала обо всем водителю. Тот остановился и прошел в салон автобуса к мужчинам, чтобы их разбудить.