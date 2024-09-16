В Красноярске безбилетник избил водителя автобуса до сотрясения мозга

В Красноярске безбилетник не захотел оплачивать проезд на автобусе и избил водителя маршрута № 95. Об этом рассказали в Гострудинспекции края.
Инцидент произошел еще 18 августа на конечной остановке автобуса № 95 «ул. Даурская». Кондуктор попросила мужчин, сидевших на заднем сидении, оплатить проезд. Они притворились, что спят и никак не отреагировали. Женщина рассказала обо всем водителю. Тот остановился и прошел в салон автобуса к мужчинам, чтобы их разбудить.
В этот момент один из красноярцев напал на водителя, начал его душить и бить по голове. Пассажиры автобуса попытались остановить драку. Они оттолкнули нападавшего.
После драки у водителя закружилась голова. Его увезли в больницу на скорой помощи. Там установили, что у водителя сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
«Возбуждено административное производство по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои), пострадавшему выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования для определения степени тяжести вреда здоровью. Устанавливаются личности других участников конфликта», — прокомментировали инцидент в полиции города.
Гострудинспекция провела расследование. Работодателю предписали довести до сведения работников КПАТП-7 обстоятельства случившегося. Также он должен пересмотреть инструкции по охране труда для водителя автобуса, чтобы внести соответствующие изменения в порядок действий при возникновении конфликтной ситуации.