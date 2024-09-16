В Ростовской области стало известно о задержании украинского террориста

— Мужчина прошел специальную подготовку на базе ГУР Минобороны Украины, а затем через территорию третьих стран прибыл в Россию, где начал готовиться к преступлению. В дальнейшем он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсионных актов, — сообщили в УФСБ.