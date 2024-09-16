В Ростовской области стало известно о задержании украинского террориста

В Ростовской области сообщили о задержании иностранца, прибывшего в Россию по заданию украинских спецслужб. Эта информация 16 сентября поступила от пресс-службы УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, гражданин одной из стран СНГ собирался «совершить диверсию на объекте жизнеобеспечения населения для подрыва экономической безопасности и обороноспособности».
— Мужчина прошел специальную подготовку на базе ГУР Минобороны Украины, а затем через территорию третьих стран прибыл в Россию, где начал готовиться к преступлению. В дальнейшем он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсионных актов, — сообщили в УФСБ.
Сейчас подозреваемый задержан. У него изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с украинской стороной, а также элементы СВУ.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Диверсия» (ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. б ч. 2 ст. 281 УК РФ) и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).