«Сидели на физике и услышали визги»: ученики рассказали о жутком нападении с ножом в челябинской школе

— Мы сидели на уроке физики, услышали крики в коридоре на втором этаже, — рассказала Аня. — Почти девять утра было, конец урока. Слышали крики, визги — думаем, что происходит. Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось. Кровь была в коридоре и в туалете. Нас потом вывели из здания.