«Сидели на физике и услышали визги»: ученики рассказали о жутком нападении с ножом в челябинской школе

Ученица школы № 68, где произошло нападение с молотком и ножом, рассказала подробности о случившемся. Аня (имя изменено) учится в восьмом классе. В момент происшествия она сидела в другом кабинете.
— Мы сидели на уроке физики, услышали крики в коридоре на втором этаже, — рассказала Аня. — Почти девять утра было, конец урока. Слышали крики, визги — думаем, что происходит. Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось. Кровь была в коридоре и в туалете. Нас потом вывели из здания.
Аня добавила, что с нападавшим лично не знакома и не видела его, когда выходила из школы. По неподтвержденным данным, мальчик убежал в туалет и пытался там покончить с собой. Но в итоге его задержали.
По последним данным, при нападении пострадали трое учеников и одна учительница. Две девочки находятся в тяжелом состоянии. К школе пришла бабушка одной из них. Она плачет и не может успокоиться.
— Что творится?! Мальчик зашел в класс, потом вышел и вернулся уже со всем этим, с топором, с ножом… Как его пропустили вообще в школу? Девочку с ножевыми сейчас будут оперировать, потом мою внучку, — рассказала бабушка пострадавшей школьницы.
Как ребенок смог пронести холодное оружие? Этим вопросом задался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он уже поручил ряду ведомств разобраться в ситуации, а также подтвердил, что ребенок напал не только на учеников, но и на педагога.
Нападавшему 13 лет. Сейчас с ним работают следователи. Что стало причиной нападения, выясняется.
Напомним, утром 16 сентября ученик коррекционной школы № 68 пришел на занятия с молотком и ножом. В конце первого урока он напал на других детей и педагога.