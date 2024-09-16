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СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе

СК возбудил уголовные дела после нападения ученика в школе в Челябинске.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности возбуждено после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений… “организация убийства”,… “халатность”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал на сверстников и учителя, количество пострадавших уточняется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.