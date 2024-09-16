СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе

По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал на сверстников и учителя, количество пострадавших уточняется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.