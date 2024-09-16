Что известно о нападении ученика в челябинской школе

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства нападения.
Утром в понедельник ученик коррекционной школы Челябинска напал с молотком на одноклассников и педагогов.
Сообщение о нападении ученика 2011 года рождения поступило в дежурную часть в 09:20 (07:20 мск).
Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал нападавшего.
Есть пострадавшие, они госпитализированы, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По данным Минздрава, пострадали четыре человека — трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик) и один взрослый (преподаватель).
Состояние пострадавших стабильное, уточнили в ведомстве.
Реакция властей.
Глава региона поручил провести проверку всех школ в области после нападения.
По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, глава города Наталья Котова, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.
Исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте ЧП координирует действия правоохранительных органов.
Школы в Челябинской области будут проверять на предмет агрессивного поведения детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
Расследование.
Прокуратура начала проверку по факту нападения, в том числе ведомство проверит организацию охраны и соблюдения пропускного режима в школе.
Возбуждены уголовные дела о халатности и организации убийства.