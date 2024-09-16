На актера Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках

Накануне сообщалось о задержании актера. Его заподозрили в перевозке наркотиков. Сообщалось, что при досмотре у актера был найден сверток с неизвестным веществом, который направили на экспертизу. Сам актер был передан полиции. В тот же день правоохранительные органы отпустили задержанного в аэропорту Пулково Ткачука.