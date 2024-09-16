На актера Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках

Уголовные дела возбуждены по ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств») и ст. 228 ч.1 УК РФ («Хранение наркотиков»).
Отмечается, что у Ткачука при задержании в стерильной зоне аэропорта Пулково была обнаружена трубка для курения, а в сумке — сверток с наркотиком. Экспертиза показала, что веществом являлся гашиш весом 4 г.
«После прохождения медосвидетельствования актер был отпущен под подписку о невыезде. Известно, что управление на транспорте МВД России проводит проверку по факту инцидента», — указано в Telegram-канале СМИ.
Накануне сообщалось о задержании актера. Его заподозрили в перевозке наркотиков. Сообщалось, что при досмотре у актера был найден сверток с неизвестным веществом, который направили на экспертизу. Сам актер был передан полиции. В тот же день правоохранительные органы отпустили задержанного в аэропорту Пулково Ткачука.
Евгений Ткачук окончил ГИТИС, работал в Государственном театре наций и Московском театре юного зрителя. С 2007 года снимается в кино. Наиболее известен по роли Шута в сериале «Король и Шут», а также Мишки Япончика в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика».