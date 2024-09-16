Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Ростовской области

В Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области ввели режим ЧС в связи произошедшими пожарами. Также в территориях, где сгорели постройки, начнут работу по оценке ущерба. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Сейчас практически все возгорания ликвидированы, погибших и пострадавших нет. Там, где огнем повреждены жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба, — прокомментировал Сергей Бодряков.
Известно, что для борьбы с возгораниями было задействовано более двух тысяч человек и около 300 единиц техники. В работу ввели резервные расчеты противопожарной службы региона.
Напомним, за прошедшие сутки в Ростовской области произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Огонь перешел с сухой растительности на 13 жилых домов и 17 построек в двух муниципалитетах.
Утром 16 сентября губернатор Василий Голубев сообщил, что сейчас еще продолжается тушение ландшафтного возгорания в левобережной зоне Акасайского района. Кроме того, было потушено три лесных пожара на общей площади в 9,5 га в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах.