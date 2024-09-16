Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Ростовской области

Утром 16 сентября губернатор Василий Голубев сообщил, что сейчас еще продолжается тушение ландшафтного возгорания в левобережной зоне Акасайского района. Кроме того, было потушено три лесных пожара на общей площади в 9,5 га в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах.