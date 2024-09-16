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В Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей

В Екатеринбурге заслуженный врач РФ попалась на удочку аферистов. Она продала собственное жилье и отдала мошенникам все накопления.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, женщине по ранее отработанной злоумышленниками схеме позвонил «представитель сотового оператора». Он проинформировал о необходимости пролонгации договора на услуги связи и попросил продиктовать коды из SMS, что врач и сделала.

В дальнейшем потерпевшей звонили лжепредставители портала «Госуслуг» и «ЦБ РФ». Они убедили доверчивую екатеринбурженку перевести им на «безопасные счета» 700 тысяч рублей сбережений и продать квартиру за 5,5 млн рублей, что та и сделала.

В итоге женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».