В Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, женщине по ранее отработанной злоумышленниками схеме позвонил «представитель сотового оператора». Он проинформировал о необходимости пролонгации договора на услуги связи и попросил продиктовать коды из SMS, что врач и сделала.
В дальнейшем потерпевшей звонили лжепредставители портала «Госуслуг» и «ЦБ РФ». Они убедили доверчивую екатеринбурженку перевести им на «безопасные счета» 700 тысяч рублей сбережений и продать квартиру за 5,5 млн рублей, что та и сделала.
В итоге женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».