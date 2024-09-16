В Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей

В дальнейшем потерпевшей звонили лжепредставители портала «Госуслуг» и «ЦБ РФ». Они убедили доверчивую екатеринбурженку перевести им на «безопасные счета» 700 тысяч рублей сбережений и продать квартиру за 5,5 млн рублей, что та и сделала.