Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
«Полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города. В дежурную часть районного отдела полиции в 9.20 (7.20 мск — ред.) поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика».
На месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, отметили в пресс-службе.