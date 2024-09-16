Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения

Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.