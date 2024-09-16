Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зрелищные кадры пожаров в Ростовской области: фоторепортаж

С 15 сентября в Ростовской области произошло около 140 пожаров, из них 70 — крупных ландшафтных.

10

Огонь охватил значительную территорию региона, и некоторые люди остались без домов. Пожарные работают круглосуточно, а жители городов замечают пепел на подоконниках.

Местные социальные сети заполнились фотографиями, сделанными во время пожаров.

В борьбе с огнем участвуют более двух тысяч пожарных и 300 единиц техники. В Аксайском и Неклиновском районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вскоре начнет работу комиссия по оценке ущерба. Людям, потерявшим жильё, будет выплачена компенсация.

пожары