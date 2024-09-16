Зрелищные кадры пожаров в Ростовской области: фоторепортаж

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Огонь охватил значительную территорию региона, и некоторые люди остались без домов. Пожарные работают круглосуточно, а жители городов замечают пепел на подоконниках.
Местные социальные сети заполнились фотографиями, сделанными во время пожаров.
В борьбе с огнем участвуют более двух тысяч пожарных и 300 единиц техники. В Аксайском и Неклиновском районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Вскоре начнет работу комиссия по оценке ущерба. Людям, потерявшим жильё, будет выплачена компенсация.