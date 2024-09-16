Водитель Geely насмерть сбил лошадь под Самарой

В 16:15 34-летний водитель Geely Tugella ехал от трассы М-5 в направлении с. Курумоч и сбил лошадь. Животное отбросило на встречную Toyota Corolla под управлением 43-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель Toyota. Лошадь погибла.
В воскресенье, 15 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП погибло животное. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:15 34-летний водитель Geely Tugella ехал от трассы М-5 в направлении с. Курумоч и сбил лошадь. Животное отбросило на встречную Toyota Corolla под управлением 43-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель Toyota. Лошадь погибла.