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Водитель Geely насмерть сбил лошадь под Самарой

В воскресенье, 15 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП погибло животное. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:15 34-летний водитель Geely Tugella ехал от трассы М-5 в направлении с. Курумоч и сбил лошадь. Животное отбросило на встречную Toyota Corolla под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Toyota. Лошадь погибла.