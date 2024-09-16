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В СНТ «Задонье» Ростовской области остановили огонь и сбили открытое пламя

В Ростовской области открытое горение ликвидировали на территории СНТ «Задонье».

Источник: Комсомольская правда

На территории СНТ «Задонье» в Ростовской области остановили распространение огня, а потом ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— По СНТ в Аксайском районе: в 00:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади в 6000 кв. метров, — рассказали в ведомстве.

Напомним, пожар в садовом товариществе вспыхнул вчера, 15 сентября. На месте происшествия изначально задействовали более 50 человек и 16 единиц техники.

По данным МЧС России, огненная стихия повредила в СНТ «Задонье» 15 строений, четыре из которых — жилые дома.

Добавим, сейчас из-за произошедших пожаров на территории Аксайского района действует режим ЧС. Власти проведут оценку ущерба.