В СНТ «Задонье» Ростовской области остановили огонь и сбили открытое пламя

На территории СНТ «Задонье» в Ростовской области остановили распространение огня, а потом ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— По СНТ в Аксайском районе: в 00:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади в 6000 кв. метров, — рассказали в ведомстве.
Напомним, пожар в садовом товариществе вспыхнул вчера, 15 сентября. На месте происшествия изначально задействовали более 50 человек и 16 единиц техники.
По данным МЧС России, огненная стихия повредила в СНТ «Задонье» 15 строений, четыре из которых — жилые дома.
Добавим, сейчас из-за произошедших пожаров на территории Аксайского района действует режим ЧС. Власти проведут оценку ущерба.