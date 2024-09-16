Бабушка пострадавшей в челябинской школе девочки рассказала о её состоянии

Бабушка 13-летней девочки, которая пострадала при ЧП в школе № 68 Челябинска, рассказала, что её внучка ожидает операции в больнице. Видеокомментарий появился в Telegram-канале 74.ru.
По словам женщины, нападавший подросток зашёл в класс и какое-то время сидел там. Потом вышел и вернулся уже с оружием.
Женщина недоумевает, как школьнику удалось пронести оружие в учебное заведение. По словам челябинки, её пострадавшая внучка ждёт в больнице очереди на операцию, у школьницы травма головы. Также оперируют другую девочку, у которой ножевые ранения.
Напомним, ЧП в школе № 68 случилось утром 16 сентября. Ученик седьмого класса напал с оружием на ровесников и учителя. Четверо пострадавших госпитализированы. После случившегося возбуждены уголовные дела по двум статьям: об организации убийства и халатности.