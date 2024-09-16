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В Красноярском крае во время уборки урожая загорелся комбайн

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Никто не пострадал.

Источник: МЧС

В Балахтинском районе в воскресенье во время сбора урожая загорелся комбайн. На место прибыли четыре пожарных. Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в двигателе.

Отметим, что за минувшую неделю потушено 67 пожаров, один человек погиб, двое травмированы и десять было спасено. Чаще всего возгорания возникали из-за короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает МЧС по краю.

МЧС