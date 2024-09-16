В Красноярском крае во время уборки урожая загорелся комбайн

Отметим, что за минувшую неделю потушено 67 пожаров, один человек погиб, двое травмированы и десять было спасено. Чаще всего возгорания возникали из-за короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает МЧС по краю.