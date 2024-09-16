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Случайно тронулся с места: в Бурятии рыбак переехал автомобилем спящего товарища в палатке

Рыбак умер под колесами машины в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

В Баргузинском районе Республики Бурятия завели уголовное дело по статье за убийство по неосторожности. Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины, на палатку которого наехал автомобиль. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

Тело мужчины нашли 13 сентября 2024 года в туристической палатке на берегу реки возле села Баргузин на стоянке рыбаков. Установлено, что на покойном были повреждения, которые остаются после наезда машины. Подозревают знакомого мужчины, с котором он и отправился на рыбалку.

По данным следствия, 12 сентября рыбаки на автомобиле марки «УАЗ» приехали на берег реки Баргузин. Выпили, после чего один из них ушел в палатку, а второй уснул прямо за столом. Однако, замерзнув, проснулся и решил отогреться в машине.

— При этом в припаркованном автомобиле была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера транспорт тронулся с места и наехал на палатку, в которой спал другой рыбак. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас правоохранители собирают доказательства и проводят необходимые следственные действия, чтобы воссоздать полную картину произошедшего.