Случайно тронулся с места: в Бурятии рыбак переехал автомобилем спящего товарища в палатке

По данным следствия, 12 сентября рыбаки на автомобиле марки «УАЗ» приехали на берег реки Баргузин. Выпили, после чего один из них ушел в палатку, а второй уснул прямо за столом. Однако, замерзнув, проснулся и решил отогреться в машине.