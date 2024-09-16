В Екатеринбурге мужчина умер за рулем внедорожника Mitsubishi

В Екатеринбурге за рулем внедорожника Mitsubishi умер мужчина. ЧП произошло на улице Щербакова. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Следственном комитете Свердловской области.
— Сегодня утром на улице Щербакова в машине умер человек, — передает Telegram-канал «Бандитский центр».
На место ЧП приехали сотрудники скорой помощи. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там сообщили, что мужчина умер не в результате столкновения.
Следователь по Чкаловскому району Екатеринбурга также выехал на место происшествия. По предварительным данным, за рулем авто скончался 64-летний мужчина. Причины случившегося выяснится.