Ущерб от пожаров оценят в Ростовской области

Ущерб от пожаров, произошедших в Ростовской области 15 сентября, оценят специальные комиссии. Об этом проинформировал заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Сегодня (ред:. 16 сентября) в муниципалитетах, где огнем повреждены жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба, — сообщил Сергей Бодряков.
Чиновник добавил, что практически все возгорания к этому моменту потушены. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, всего за прошедшие сутки произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Для борьбы с возгораниями задействовали более двух тысяч человек и около 300 единиц техники.
В двух территориях Дона от огня пострадали 13 жилых домов и 17 построек. На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, ввели режим ЧС.