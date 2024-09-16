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Ущерб от пожаров оценят в Ростовской области

Специальные комиссии оценят ущерб от пожаров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб от пожаров, произошедших в Ростовской области 15 сентября, оценят специальные комиссии. Об этом проинформировал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Сегодня (ред:. 16 сентября) в муниципалитетах, где огнем повреждены жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба, — сообщил Сергей Бодряков.

Чиновник добавил, что практически все возгорания к этому моменту потушены. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, всего за прошедшие сутки произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Для борьбы с возгораниями задействовали более двух тысяч человек и около 300 единиц техники.

В двух территориях Дона от огня пострадали 13 жилых домов и 17 построек. На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, ввели режим ЧС.