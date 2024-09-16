Ночь в огне. Как Ростовская область переживает массовые пожары

В Ростовской области за день произошло почти 140 пожаров. Из них 70 — ландшафтные. В результате, пострадали 30 строений, из которых 13 — жилые и садовые дома.
Как Ростов пережил эту огненную ночь — в материале rostov.aif.ru.
Что будет с людьми?
15 сентября в донском регионе выдалось не из лёгких. Весь день и ночь в области спасатели боролись с большими пожарами. Ситуацию усложнял невероятно мощный ветер, распространяя огонь по территории с бешеной скоростью. Так, наиболее сложная ситуация была в Ростове (на левом берегу Дона) и в п. Морской Чулек Неклиновского района, где горели строения. Кроме того, на огромной площади загорелись леса в трёх районах региона. Но хуже все дела обстояли в СНТ «Задонье» Аксайского района, где огонь перекинулся на жилые дома.
Местные жители в панике собирали вещи и бежали из горящих зданий. А кто-то из граждан вышел на помощь огнеборцам. Люди участвовали в тушении пожара, как могли.
Огонь перекинулся и на соседние СНТ — Южтехмонтаж и Донское. Там, к счастью, жилые дома не пострадали.
«Документы собрала. Но надеюсь, всё же, бежать не придётся», — рассказывает rostov.aif.ru жительница СНТ «Донское» Юлия Н.
В итоге, в СНТ «Задонье» открытое горение удалось ликвидировать лишь к 00.25 на площади 6 тыс. кв. м.
В результате страшных пожаров собственники 13 домов остались без крова. Для них развернули ПВР. По словам главы Аксайского района Константина Доморовского, людей разместили в гостинице «Саквояж».
«Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь», — заявил губернатор Василий Голубев в своем ТГ-канале.
Одни потушили, другие возникли.
Не успели спасатели справиться со всеми действующими пожарами, как начали возникать новые. Этой ночью в Аксае загорелся Центральный рынок. Огонь охватил площадь почти 2 тыс. кв. м. К семи утра пожар полностью потушили. В итоге, пламя повредило 25 павильонов.
Напомним, 15 сентября в Аксае загорелся склад со стройматериалами. Позже из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома. К 16.25 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Параллельно в п. Морской Чулек загорелась сухая растительность на площади 1 тыс. кв.м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на строения. Пожару был присвоен второй ранг. Эвакуированы были 20 человек. А на левом берегу Дона загорелся камыш на площади 1,5 тыс. кв. м. Ростов накрыло густым дымом. Из-за этого управление по делам ГО и ЧС попросило местных жителей не выходить на улицу, потому что сложилась неблагоприятная обстановка для здоровья.
Также в регионе возникли три лесных пожара — в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах. Они уже ликвидированы на общей площади 9,5 га.
Сейчас спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в левобережной зоне Акасайского района.