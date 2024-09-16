Ночь в огне. Как Ростовская область переживает массовые пожары

15 сентября в донском регионе выдалось не из лёгких. Весь день и ночь в области спасатели боролись с большими пожарами. Ситуацию усложнял невероятно мощный ветер, распространяя огонь по территории с бешеной скоростью. Так, наиболее сложная ситуация была в Ростове (на левом берегу Дона) и в п. Морской Чулек Неклиновского района, где горели строения. Кроме того, на огромной площади загорелись леса в трёх районах региона. Но хуже все дела обстояли в СНТ «Задонье» Аксайского района, где огонь перекинулся на жилые дома.