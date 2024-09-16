За несколько минут до нападения на одноклассников челябинский школьник написал пост

Перед нападением на учеников челябинской школы 13-летний мальчик написал опубликовал пост в соцсетях. Запись появилась буквально за несколько минут до случившегося. В тексте он дает понять, что является сторонником экстремистских взглядов, связанных в том числе и с нацизмом. При этом о планируемом нападении школьник не написал ни слова.