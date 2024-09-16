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За несколько минут до нападения на одноклассников челябинский школьник написал пост

Ученик челябинской школы опубликовал пост в соцсетях перед нападением на детей.

Источник: Комсомольская правда

Перед нападением на учеников челябинской школы 13-летний мальчик написал опубликовал пост в соцсетях. Запись появилась буквально за несколько минут до случившегося. В тексте он дает понять, что является сторонником экстремистских взглядов, связанных в том числе и с нацизмом. При этом о планируемом нападении школьник не написал ни слова.

После публикации постов мальчик набросился на своих одноклассниц с молотком и ножом. Всего пострадали четверо учеников и один педагог. Тяжелей всего 13-летней девочке — ее с ножевыми ранениями отправили на операцию.

Сам нападавший попытался совершить суицид в туалете школы, но не успел. Его задержала полиция.