За несколько минут до нападения на одноклассников челябинский школьник написал пост

Перед нападением на учеников челябинской школы 13-летний мальчик написал опубликовал пост в соцсетях. Запись появилась буквально за несколько минут до случившегося. В тексте он дает понять, что является сторонником экстремистских взглядов, связанных в том числе и с нацизмом. При этом о планируемом нападении школьник не написал ни слова.
После публикации постов мальчик набросился на своих одноклассниц с молотком и ножом. Всего пострадали четверо учеников и один педагог. Тяжелей всего 13-летней девочке — ее с ножевыми ранениями отправили на операцию.
Сам нападавший попытался совершить суицид в туалете школы, но не успел. Его задержала полиция.