В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в челябинской школе

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в филиале челябинской школы № 68. По данным регионального ведомства, после оказания первой медицинской помощи госпитализировали четырёх человек — двух девочек и мальчика 13 лет, а также преподавателя. В данный момент их состояние стабильно.
«Один ребёнок экстренно взят в операционную, второй после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребёнок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, вооружённый школьник утром 16 сентября пришёл в класс и напал на находившихся там подростков. Пострадала также учитель, пытавшаяся защитить детей. По информации источника chel.aif.ru, у семиклассника, помимо молотка, были с собой нож и пневматическое оружие. Нападавшего задержали. После случившегося возбуждены уголовные дела по двум статьям: об организации убийства и халатности.