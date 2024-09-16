В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в челябинской школе

Напомним, вооружённый школьник утром 16 сентября пришёл в класс и напал на находившихся там подростков. Пострадала также учитель, пытавшаяся защитить детей. По информации источника chel.aif.ru, у семиклассника, помимо молотка, были с собой нож и пневматическое оружие. Нападавшего задержали. После случившегося возбуждены уголовные дела по двум статьям: об организации убийства и халатности.