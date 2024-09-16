Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«Да, это был муляж пистолета», — сказала собеседница агентства.
Как информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков, две девочки и мальчик, и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, ранее уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах.