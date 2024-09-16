Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом

Как информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков, две девочки и мальчик, и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.