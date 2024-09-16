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Рынок и продуктовый склад потушили ночью в Аксайском районе Ростовской области

Глава района рассказал о пожарах на рынке в Аксае и на складе в станице Ольгинской.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области прошедшей ночью потушили рынок и продуктовый склад. Об этом 16 сентября сообщил районный глава Константин Доморовский.

Чиновник рассказал, что на Центральном рынке в Аксае выгорело 2000 кв. метров территории. Пламя повредило 25 павильонов. Пострадавших не было.

Продуктовый склад полыхал в станице Ольгинской, на улице Верхнелуговой. Это возгорание ликвидировали утром 16 сентября.

— Благодарю всех, кто героически противостоял огню, принимая участие в тушении пожаров. Сейчас из-за жаркой и ветреной погоды сохраняется высокая пожароопасность. Всем нужно быть осторожными с огнем, — написал в Telegram глава Аксайского района Константин Доморовский.

Добавим, сейчас Аксайском районе действует режим ЧС, власти проведут оценку ущерба. Напомним, ранее стало известно о поврежденных постройках в СНТ «Задонье».