Рынок и продуктовый склад потушили ночью в Аксайском районе Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области прошедшей ночью потушили рынок и продуктовый склад. Об этом 16 сентября сообщил районный глава Константин Доморовский.
Чиновник рассказал, что на Центральном рынке в Аксае выгорело 2000 кв. метров территории. Пламя повредило 25 павильонов. Пострадавших не было.
Продуктовый склад полыхал в станице Ольгинской, на улице Верхнелуговой. Это возгорание ликвидировали утром 16 сентября.
— Благодарю всех, кто героически противостоял огню, принимая участие в тушении пожаров. Сейчас из-за жаркой и ветреной погоды сохраняется высокая пожароопасность. Всем нужно быть осторожными с огнем, — написал в Telegram глава Аксайского района Константин Доморовский.
Добавим, сейчас Аксайском районе действует режим ЧС, власти проведут оценку ущерба. Напомним, ранее стало известно о поврежденных постройках в СНТ «Задонье».