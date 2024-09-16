Рынок и продуктовый склад потушили ночью в Аксайском районе Ростовской области

— Благодарю всех, кто героически противостоял огню, принимая участие в тушении пожаров. Сейчас из-за жаркой и ветреной погоды сохраняется высокая пожароопасность. Всем нужно быть осторожными с огнем, — написал в Telegram глава Аксайского района Константин Доморовский.