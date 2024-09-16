32-летний мужчина в наушниках попал под поезд «Петербург-Севастополь»

Напомним, в начале сентября между станциями «Чаща» и «Чолово» под Петербургом электричка насмерть сбила лося. Дикое животное скончалось на месте от полученных ушибов. Происшествие не повлияло на график движения поездов. Информацию о гибели парнокопытного передали в комитет по охране животного мира. К слову, до октября в Ленинградской области продолжается гон у лосей. В период миграции они чаще обычного могут пересекать не только железнодорожные, но и автомобильные трассы. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим.