32-летний мужчина в наушниках попал под поезд «Петербург-Севастополь»

Около семи часов вечера 15 сентября у станции «Любань» в Тосненском районе случилось ЧП — поезд сообщением «Петербург-Севастополь» сбил 32-летнего мужчину. Выяснилось, что пострадавший переходил железную дорогу на красный сигнал светофора. Машинист, увидев человека в неположенном месте, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но местный житель ничего не услышал, поскольку был наушниках. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного округа.
— Мужчину отвезли в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.
Столкновения избежать не удалось из-за близкого расстояния. Сейчас пациент находится под пристальным наблюдением врачей.
Ведомство начало проверку. Его сотрудники восстанавливают картину случившегося на железной дороге.
Напомним, в начале сентября между станциями «Чаща» и «Чолово» под Петербургом электричка насмерть сбила лося. Дикое животное скончалось на месте от полученных ушибов. Происшествие не повлияло на график движения поездов. Информацию о гибели парнокопытного передали в комитет по охране животного мира. К слову, до октября в Ленинградской области продолжается гон у лосей. В период миграции они чаще обычного могут пересекать не только железнодорожные, но и автомобильные трассы. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим.