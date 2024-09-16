Бывшего вице-мэра Воронежа Антиликаторова выпустили из колонии

Алексей Антиликаторов заявил, что стремится к исправлению и «вливанию в общество». Он рассказал, что получил в колонии образование электрика, а также учится на втором курсе на юриста, возглавляет экспериментальный цех, получил два поощрения в этом году. Бывший чиновник добавил, что его семья сильно закредитована, а его зарплата в 3−5 тыс. не позволяет им помочь. Также он рассказал, что каждый месяц переводит по 500 ₽ в фонд Константина Хабенского и фонд поддержки СВО.