Бывшего вице-мэра Воронежа Антиликаторова выпустили из колонии

Также ему нельзя будет восемь лет работать в органах власти.
По мнению первой инстанции, несмотря на положительные характеристики, в 2024 году осужденный не получил поощрений, а отсутствие взысканий не говорит о том, что идет длительная положительная тенденция исправления. Представитель прокуратуры сказал, что исправление бывшего вице-мэра неустойчивое. По мнению надзорного органа, того, что осужденного перевели на облегченные условия содержания, достаточно.
Алексей Антиликаторов заявил, что стремится к исправлению и «вливанию в общество». Он рассказал, что получил в колонии образование электрика, а также учится на втором курсе на юриста, возглавляет экспериментальный цех, получил два поощрения в этом году. Бывший чиновник добавил, что его семья сильно закредитована, а его зарплата в 3−5 тыс. не позволяет им помочь. Также он рассказал, что каждый месяц переводит по 500 ₽ в фонд Константина Хабенского и фонд поддержки СВО.
Бывший вице-мэр отбывает наказание за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, в 2018 году через своего коллегу первого вице-мэра Сергея Курило он получил 1,5 млн руб. от предпринимателя Шамиля Битокова за сохранение ярмарок на проспекте Патриотов в облцентре, которым грозил снос. Первая инстанция в марте 2022 года назначила Антиликаторову восемь лет колонии строгого режима, облсуд сократил наказание до шести лет.
Этим летом бывший сотрудник мэрии попросил заменить неотбытую часть срока принудительными работами. Изучив заявленное ходатайство и личное дело осужденного, Россошанский райсуд пришел к выводу, что ему нельзя заменять наказание на более мягкое в связи с тем, что он не отбыл две трети срока. В июле защита подала жалобу на это решение в облсуд.
Алексей Антиликаторов находился под стражей с марта 2022 года. В срок отбывания наказания ему был засчитан год, который он провел под домашним арестом.