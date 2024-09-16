В Полазне похоронили погибшего в СВО сотрудника компании «ЛУКОЙЛ»

После срочной службы в армии получил высшее образования в ПГТУ (сейчас — ПНИПУ) по специальности «инженер по разработке и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Затем получил степень бакалавра техники и технологии по направлению «Нефтегазовое дело». С 1995 года работая по специальности в нефтяной отрасли.