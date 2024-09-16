В Полазне похоронили погибшего в СВО сотрудника компании «ЛУКОЙЛ»

В поселке Полазне Добрянского округа 16 сентября похоронили погибшего в СВО на Украине земляка Мазгарова Олега Фатхирахмановича. Всю свою жизнь он прожил в родном поселке, около 30 лет трудился в компании «ЛУКОЙЛ».
Администрация Добрянского городского округа сообщила некоторые подробности из жизни погибшего земляка. Олег Мазгаров родился 23 апреля 1972 года в Полазна Добрянского района Пермской обоасти. В родном поселке окончил школу № 3.
После срочной службы в армии получил высшее образования в ПГТУ (сейчас — ПНИПУ) по специальности «инженер по разработке и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Затем получил степень бакалавра техники и технологии по направлению «Нефтегазовое дело». С 1995 года работая по специальности в нефтяной отрасли.
Близкие вспоминают, Олег Фатхирахманович был смелым, мужественным, добрым и отзывчивым человеком. Воспитал детей, стал дедушкой. В свободное от работы и домашних дел время увлекался хоккеем.
Рядовой Олег Мазгаров 13 марта 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Служил в должности водителя отделения коптерных БПЛА штурмовой роты мотострелкового батальона. Погиб 15 июня 2024 в Новомихайловке Марьинского района на Донбассе.
Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Фатхирахмановича, скорбит вместе с ними.