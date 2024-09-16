Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО почти 1 млрд рублей

Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и иные неустановленные лица, «действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса, путем совершения фиктивных финансовых операций под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг часть денежных средств в сумме не менее 993 млн 812 тыс. рублей вывели в теневой финансовый оборот и в последующем распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их». Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.