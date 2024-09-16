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Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО почти 1 млрд рублей

ТАСС, 16 сентября. МВД возбудило уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, в рамках которого задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор “ЕРСМ Сибири” Роман Безруков», — сказал собеседник агентства. Задержание провели сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с красноярскими коллегами.

Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и иные неустановленные лица, «действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса, путем совершения фиктивных финансовых операций под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг часть денежных средств в сумме не менее 993 млн 812 тыс. рублей вывели в теневой финансовый оборот и в последующем распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их». Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

расследование