В Ростовской области ввели режим ЧС из-за массовых пожаров

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства. Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах после крупных пожаров.
Сейчас, по данным властей, почти все возгорания ликвидированы. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Однако в результате пожаров в двух районах повреждены 13 жилых домов и 17 построек.
Уже с 16 сентября комиссия начнет работу по оценке ущерба.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области за минувшие сутки произошло почти 140 пожаров. Всего повреждено 30 строений.