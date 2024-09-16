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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за массовых пожаров

Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах.

Источник: Аргументы и факты

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства. Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах после крупных пожаров.

Сейчас, по данным властей, почти все возгорания ликвидированы. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Однако в результате пожаров в двух районах повреждены 13 жилых домов и 17 построек.

Уже с 16 сентября комиссия начнет работу по оценке ущерба.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области за минувшие сутки произошло почти 140 пожаров. Всего повреждено 30 строений.

МЧС