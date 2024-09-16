Новостройка в Краснослободске загорелась после взрыва под Волгоградом

Новостройка в Краснослободске загорелась после громкого хлопка в двенадцатом часу дня сегодня, 16 сентября. По словам очевидцев что-то взорвалось в районе Заречье, где строят многоэтажки. Звук был настолько громкий, что его слышали и в центре Волгограда. Черный столб дыма от пожара за Волгой был виден издалека. Полыхала крыша недостроенного здания.