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Новостройка в Краснослободске загорелась после взрыва под Волгоградом

После взрыва загорелась крыша недостроенной многоэтажки в Краснослободске 16 сентября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Новостройка в Краснослободске загорелась после громкого хлопка в двенадцатом часу дня сегодня, 16 сентября. По словам очевидцев что-то взорвалось в районе Заречье, где строят многоэтажки. Звук был настолько громкий, что его слышали и в центре Волгограда. Черный столб дыма от пожара за Волгой был виден издалека. Полыхала крыша недостроенного здания.

— В строящемся доме на кровле горит строительный мусор на площади 100 квадратных метров, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В 11.41 на месте ЧП объявили локализацию пожара. Причины произошедшего выясняются.

Предположительно, у рабочих на крыше строящегося дома мог быть газовый баллон.

пожары