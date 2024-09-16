Новостройка в Краснослободске загорелась после взрыва под Волгоградом

Новостройка в Краснослободске загорелась после громкого хлопка в двенадцатом часу дня сегодня, 16 сентября. По словам очевидцев что-то взорвалось в районе Заречье, где строят многоэтажки. Звук был настолько громкий, что его слышали и в центре Волгограда. Черный столб дыма от пожара за Волгой был виден издалека. Полыхала крыша недостроенного здания.
— В строящемся доме на кровле горит строительный мусор на площади 100 квадратных метров, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В 11.41 на месте ЧП объявили локализацию пожара. Причины произошедшего выясняются.
Предположительно, у рабочих на крыше строящегося дома мог быть газовый баллон.