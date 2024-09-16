За попытку взорвать военкомат новосибирскому террористу вынесли приговор

Новосибирцу Евгению Ряполову* вновь вынесли приговор за покушение на теракт — он пытался взорвать городской военкомат, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение и транспортировку.
Как установлено следствием, новосибирец самостоятельно изготовил и заложил СВУ в здание военкомата с целью воспрепятствования проведению специальной военной операции.
Как отметили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, инцидент произошёл в декабре 2023 года возле здания военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан, житель г. Новосибирска Евгений Ряполов*, который пытался совершить диверсионно-террористический акт, установив на здание военкомата самодельное взрывное устройство, приведя его в боевое состояние», — рассказали в ведомстве.
Также стало известно, что Ряполов* ранее являлся сторонником праворадикальной идеологии. В 2016 году мужчина уже был осужден, после чего отбыл наказание за аналогичное деяние — хранение взрывчатки, которую планировал использовать для подрыва мечети. За это сибиряк был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В понедельник, 16 сентября, Вторым Восточным окружным военным судом Е. Ряполов* признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительной колонии строго режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.