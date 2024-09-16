За попытку взорвать военкомат новосибирскому террористу вынесли приговор

Также стало известно, что Ряполов* ранее являлся сторонником праворадикальной идеологии. В 2016 году мужчина уже был осужден, после чего отбыл наказание за аналогичное деяние — хранение взрывчатки, которую планировал использовать для подрыва мечети. За это сибиряк был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.