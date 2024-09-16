Самарец дважды ограбил студента у банкомата

Во время расследования также выяснилось, что мужчина может быть причастен еще и к мошенничеству. В мае он познакомился с 19-летней девушкой и зашел к ней выпить. В какой-то момент он попросил у новой знакомой телефон, чтобы позвонить, и скрылся с ним.