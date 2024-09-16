За неделю в Воронежской области в ДТП погибли 7 человек

За неделю с 9 по 15 сентября в территории Воронежской области произошло 479 аварий, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ДТП погибли семь человек и 61 получил ранения. Среди пострадавших — шесть несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.