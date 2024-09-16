За неделю в Воронежской области в ДТП погибли 7 человек

За неделю с 9 по 15 сентября в территории Воронежской области произошло 479 аварий, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ДТП погибли семь человек и 61 получил ранения. Среди пострадавших — шесть несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.
— Основными видами ДТП остаются столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов. Причины аварий — несоблюдение безопасной дистанции до впереди движущегося автомобиля, нарушение правил проезда перекрестков, превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, — отметили в ведомстве.
Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или напишите в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.