Армия России отбила у ВСУ Успеновку и Борки в Курской области

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня», — говорится в сообщении ведомства.
Деревня Успеновка находится в Кореневском районе, на юго-западе Курской области. Село Борки расположено в 15 км к юго-востоку от центра граничащего с Украиной Суджанского района.
12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. Областной минздрав 10 сентября сообщал, что с 6 августа пострадали 243 мирных жителя. По данным региональных властей на 12 августа, погибло 12 человек.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».