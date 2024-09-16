СМИ: около 60 мигрантов напали на охотников во Франции

15 сентября французские власти пресекли восемь попыток нелегального пересечения пролива Ла-Манш. Восемь мигрантов, среди которых были выходцы из Афганистана, Египта, Ирана, Сирии, Судана и Эритреи, погибли при попытке попасть таким способом в Британию. В течение 2024 года были задержаны 238 человек, подозреваемых в организации перевозки нелегальных мигрантов. Всего с начала года была подтверждена смерть 46 человек, пытавшихся пересечь пролив. Наиболее серьезный инцидент произошел 3 сентября, когда власти сообщили о гибели 12 из 70 нелегалов, пытавшихся на одной лодке переплыть Ла-Манш.