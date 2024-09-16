Завершены поиски пропавшего в Петербурге 12-летнего подростка. Он не вернулся домой 13 сентября. Четыре дня его местонахождение оставалось неизвестным. В поисках участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они прочесывали город, а также разместили на своих ресурсах ориентировки на пропавшего. К счастью, все закончилось хорошо. Ребенка нашли.
— Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, — написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте» днем 16 сентября.
Где все это время пропадал мальчик, и почему он не выходил на связь, заставляя волноваться родных, остается загадкой, так как подробности поисков не разглашаются по этическим соображениям. Ясно лишь то, что сейчас его вернули родителям.
Ранее SPB.KP.RU писал, что пропавшую без вести 14-летнюю девочку из Карелии нашли живой. Ее местонахождение оставалось неизвестным три дня.