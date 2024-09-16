Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии избили семью за купание в водоеме

В Башкирии следователи предъявили обвинение 46-летнему уфимцу по статье «хулиганство».

Источник: СУ СК по РБ

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, в июле 2024 года в Иглиском районе в селе Кудеевский обвиняемый вместе со своими знакомыми стал предъявлять претензии семье из четверых человек из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки.

В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, мужчина вместе с сообщниками проследил за семьей до их дома, где вступил с ними в открытый конфликт: устроил драку, используя металлический прут. Кроме того, один из сообщников обвиняемого угрожал оппонентам пистолетом. В результате массовой драки участникам конфликта причинены телесные повреждения, а также нарушен общественный порядок и спокойствие жителей района.

Обвиняемый вместе со своими сообщниками покинул место преступления. Установить его местонахождение и задержать удалось только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ республики.

«С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлен второй участник конфликта, который допрошен в качестве подозреваемого, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях установления других участников конфликта с целью дачи их действиям надлежащей правовой оценки», — проинформировали в ведомстве.