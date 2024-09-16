Жители Башкирии избили семью за купание в водоеме

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, в июле 2024 года в Иглиском районе в селе Кудеевский обвиняемый вместе со своими знакомыми стал предъявлять претензии семье из четверых человек из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки.
В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, мужчина вместе с сообщниками проследил за семьей до их дома, где вступил с ними в открытый конфликт: устроил драку, используя металлический прут. Кроме того, один из сообщников обвиняемого угрожал оппонентам пистолетом. В результате массовой драки участникам конфликта причинены телесные повреждения, а также нарушен общественный порядок и спокойствие жителей района.
Обвиняемый вместе со своими сообщниками покинул место преступления. Установить его местонахождение и задержать удалось только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ республики.
«С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлен второй участник конфликта, который допрошен в качестве подозреваемого, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях установления других участников конфликта с целью дачи их действиям надлежащей правовой оценки», — проинформировали в ведомстве.