Жители Башкирии избили семью за купание в водоеме

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, в июле 2024 года в Иглиском районе в селе Кудеевский обвиняемый вместе со своими знакомыми стал предъявлять претензии семье из четверых человек из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки.