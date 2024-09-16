Суд в Новосибирске оставил в СИЗО обвиняемую в истязании и убийстве 10-летней девочки

В понедельник, 16 сентября Новосибирский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анны Голдиной, обвиняемой в истязании и убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.
Напомним, по версии следствия, с 14 по 17 июня в посёлке Каменка под Новосибирском супружеская пара присматривала за ребёнком, которого им оставила их знакомая на время командировки. В ходе «присмотра» супруги Анна и Олег Голдины неоднократно применяли в отношении ребёнка физическое и психическое насилие, в частности, не давали еды. В результате 17 июня девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
20 июня Новосибирский районный суд арестовал Анну Голдину до 19 августа 2024 года. Защита пыталась оспорить это решение, направив апелляционные жалобы в областной суд, но безуспешно.
17 августа срок ареста обвиняемой тем же судом был продлён до 19 октября 2024 года. Это решение адвокат Голдиной также пытался оспорить в Облсуде.
«Новосибирский областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.