Суд в Новосибирске оставил в СИЗО обвиняемую в истязании и убийстве 10-летней девочки

Напомним, по версии следствия, с 14 по 17 июня в посёлке Каменка под Новосибирском супружеская пара присматривала за ребёнком, которого им оставила их знакомая на время командировки. В ходе «присмотра» супруги Анна и Олег Голдины неоднократно применяли в отношении ребёнка физическое и психическое насилие, в частности, не давали еды. В результате 17 июня девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.