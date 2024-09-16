Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Трампа

Данный инцидент является «очередной попыткой покушения» на Трампа, заявила в социальной сети X конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор-Грин.
Согласно информации CNN, Трамп проводил время, играя в гольф в своем гольф-клубе Trump International Golf Club, расположенном в Уэст-Палм-Бич. По данным газеты New York Post, вскоре после происшествия, стрельба велась между двумя людьми, которые «целились друг в друга». Источники издания утверждают, что Трамп «не был мишенью» и не находился в опасности.
Позже в статью была внесена правка, в которой сообщалось, что единственным стрелявшим оказался сотрудник Секретной службы. При этом он открыл огонь, заметив человека с автоматом АК-47, находившегося поблизости от поля для гольфа.
Секретная служба США и шериф округа Палм-Бич расследуют инцидент, который произошел до 14:00 (21:00 мск). Трамп находится в безопасности, сообщил представитель службы Энтони Гульельми.
58-летний Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, в последние годы часто бывал в Украине, пытался собрать армию для защиты страны и, как передает The Washington Post, написал книгу о своих неудачах, продававшуюся на Amazon. Он также снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Сын подозреваемого Оран Раут подтвердил The Guardian, что его отец ездил на Украину и был увлечен ситуацией в регионе.
По данным The Wall Street Journal, Райан Раут стремился присоединиться к Вооружённым силам Украины.
Раут сообщил румынскому Newsweek, что не служил в американской армии. WSJ уточняет, что ему отказали во вступлении в ВСУ, а позже он сосредоточился на вербовке иностранцев для интернационального легиона территориальной обороны Украины, который изначально был создан для привлечения зарубежных добровольцев.
Телеканал Fox 8 сообщает, что бывшая соседка Раута описала его как человека, державшего дома много оружия и вызывавшего страх. Женщина отметила, что последний раз видела Раута, когда он в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться.
Президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис также сообщили об инциденте с предполагаемым покушением. Пресс-служба Белого дома сообщила, что оба были рады, что с республиканцем ничего не случилось.
Собственно, Трамп в письме для своих спонсоров подтвердил, что он «в безопасности и невредим».
Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся.
Напомним, что всего два месяца назад — 13 июля — на Трампа уже было совершено покушение во время его предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Тогда он получил ранение в ухо, а стрелявшего 20-летнего Томаса Мэтью Крукса ликвидировали сотрудники спецслужб.