Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп остался невредимым после стрельбы, происшедшей рядом с его гольф-клубом во Флориде, сообщили в предвыборном штабе политика.

Данный инцидент является «очередной попыткой покушения» на Трампа, заявила в социальной сети X конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор-Грин.

«Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него», — подчеркнули в предвыборном штабе республиканца.

Согласно информации CNN, Трамп проводил время, играя в гольф в своем гольф-клубе Trump International Golf Club, расположенном в Уэст-Палм-Бич. По данным газеты New York Post, вскоре после происшествия, стрельба велась между двумя людьми, которые «целились друг в друга». Источники издания утверждают, что Трамп «не был мишенью» и не находился в опасности.

Позже в статью была внесена правка, в которой сообщалось, что единственным стрелявшим оказался сотрудник Секретной службы. При этом он открыл огонь, заметив человека с автоматом АК-47, находившегося поблизости от поля для гольфа.

Полиция задержала подозреваемого в попытке атаки на Дональда Трампа, его мотивы неизвестны.

Секретная служба США и шериф округа Палм-Бич расследуют инцидент, который произошел до 14:00 (21:00 мск). Трамп находится в безопасности, сообщил представитель службы Энтони Гульельми.

58-летний Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, в последние годы часто бывал в Украине, пытался собрать армию для защиты страны и, как передает The Washington Post, написал книгу о своих неудачах, продававшуюся на Amazon. Он также снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

«Я был бы чрезвычайно рад приглашению присоединиться к любому монументальному достойному делу, чтобы внести реальные изменения в наш мир», — писал Раут в своем профиле в LinkedIn.

Сын подозреваемого Оран Раут подтвердил The Guardian, что его отец ездил на Украину и был увлечен ситуацией в регионе.

По данным The Wall Street Journal, Райан Раут стремился присоединиться к Вооружённым силам Украины.

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — говорится в материале.

Раут сообщил румынскому Newsweek, что не служил в американской армии. WSJ уточняет, что ему отказали во вступлении в ВСУ, а позже он сосредоточился на вербовке иностранцев для интернационального легиона территориальной обороны Украины, который изначально был создан для привлечения зарубежных добровольцев.

Телеканал Fox 8 сообщает, что бывшая соседка Раута описала его как человека, державшего дома много оружия и вызывавшего страх. Женщина отметила, что последний раз видела Раута, когда он в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться.

NBC News добавляет, что в Северной Каролине на Раута заведено более сотни уголовных дел, точное количество и период их подсчета пока не уточнены.

Президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис также сообщили об инциденте с предполагаемым покушением. Пресс-служба Белого дома сообщила, что оба были рады, что с республиканцем ничего не случилось.

Собственно, Трамп в письме для своих спонсоров подтвердил, что он «в безопасности и невредим».

Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Дональд Трамп экс-президент США (цитата по CNN)