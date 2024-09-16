Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

Так, дороги «ушли» под воду на улицах Гоголя, Руднева, в районе Авторынка, Камышовом шоссе и других. Движение автотранспорта затруднено, машинам и пешеходам приходится буквально «плыть».
«Большое скопление воды на улицах Киевская, Кожанова, Руднева, Пожарова, Гоголя, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
На участке от площади Восставших до улицы Пожарова ситуация усугубилась из-за аварии на водопроводных сетях. Как выяснилось, из-за обильных осадков обрушилась подпорная стенка, произошел прорыв трубы, и вода из нее льется прямо на дорогу. На месте работают коммунальщики и сотрудники Севавтодора.
По поручению губернатора для устранения последствий сильного ливня создан оперативный штаб.
«В оперативную дежурную службу ЕДДС поступают обращения о тех улицах, где из-за большого объема выпавших осадков сложно проехать, и о тех местах, где есть сход грунта на дороги. Есть места, где мощные потоки воды буквально забили ливневую канализацию опавшей листвой. Фиксируем сообщения о заливах подъездов в жилых домах», — сообщил Развожаев.
Над ликвидацией последствий непогоды работают сотрудники МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, Водоканала, «Севастопольэнерго» и других ведомств. Более 200 человек убирают с улиц грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.
«По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории. Кроме того, из-за погодных условий возможны сбои в работе общественного транспорта», — проинформировал он.
По информации предприятия «Севэлектроавтотранс», отклонения в расписании на данный момент — до 40 минут. В городе возникли заторы. Наибольшее скопление транспорта на данный момент зафиксировано на улицах Толстого, Руднева, Пожарова, Хрусталева, Силаева, Кожанова, Ленина, а также на Балаклавском, Монастырском, Качинском шоссе.
По информации прокуратуры Севастополя, произошло подтопление и нескольких домов. Ведомство поставило ситуацию на контроль.
«Произошло подтопление нескольких домов и придомовых территорий в разных районах Севастополя. На контроле в прокуратуре находится соблюдение прав граждан, функционирование социальной, транспортной инфраструктуры. При выявлении нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
В Севастополе ранее объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщали о предстоящих ливнях, грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20−22 м/с. Штормовое предупреждение действует и в Крыму.