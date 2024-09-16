Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

«В оперативную дежурную службу ЕДДС поступают обращения о тех улицах, где из-за большого объема выпавших осадков сложно проехать, и о тех местах, где есть сход грунта на дороги. Есть места, где мощные потоки воды буквально забили ливневую канализацию опавшей листвой. Фиксируем сообщения о заливах подъездов в жилых домах», — сообщил Развожаев.